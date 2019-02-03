Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffelauftakt: Gourmetkoch Torsten in der Schreinerei

SAT.1Staffel 7Folge 1vom 03.02.2019
Folge 1: Staffelauftakt: Gourmetkoch Torsten in der Schreinerei

16 Min.Folge vom 03.02.2019Ab 6

Gourmetkoch Torsten Götz besucht mit seinem KitchenCase - einer mobilen Küche - verschiedenste Orte und trifft dort auf spannende Menschen und ihre Geschichten. Ob Bühne, Werkstätte, unter freiem Himmel oder einfach in einem Büro - Torsten nimmt jede Gelegenheit war, die schnelle und gesunde Küche zu zelebrieren und mit seinen Köch:innen vor Ort über ihren Alltag, ihre Passion und ihr Leben zu reden und dabei ab und an nachzuwürzen!

