Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
KitchenCase

Torsten in der Tourismusbranche

SAT.1Staffel 7Folge 6vom 10.03.2019
Torsten in der Tourismusbranche

Torsten in der TourismusbrancheJetzt kostenlos streamen

KitchenCase

Folge 6: Torsten in der Tourismusbranche

16 Min.Folge vom 10.03.2019Ab 6

Gourmetkoch Torsten Götz besucht mit seinem KitchenCase - einer mobilen Küche - verschiedenste Orte und trifft dort auf spannende Menschen und ihre Geschichten. Ob Bühne, Werkstätte, unter freiem Himmel oder einfach in einem Büro - Torsten nimmt jede Gelegenheit war, die schnelle und gesunde Küche zu zelebrieren und mit seinen Köch:innen vor Ort über ihren Alltag, ihre Passion und ihr Leben zu reden und dabei ab und an nachzuwürzen!

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

KitchenCase
SAT.1
KitchenCase

KitchenCase

Alle 14 Staffeln und Folgen