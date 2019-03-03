Zum Inhalt springenBarrierefrei
KitchenCase

Kochen mit der Spitzenklasse der Synchronschwimmerinnen

SAT.1Staffel 7Folge 5vom 03.03.2019
Kochen mit der Spitzenklasse der Synchronschwimmerinnen

Kochen mit der Spitzenklasse der SynchronschwimmerinnenJetzt kostenlos streamen

KitchenCase

Folge 5: Kochen mit der Spitzenklasse der Synchronschwimmerinnen

16 Min.Folge vom 03.03.2019Ab 6

Gourmetkoch Torsten Götz besucht mit seinem KitchenCase - einer mobilen Küche - verschiedenste Orte und trifft dort auf spannende Menschen und ihre Geschichten. Ob Bühne, Werkstätte, unter freiem Himmel oder einfach in einem Büro - Torsten nimmt jede Gelegenheit war, die schnelle und gesunde Küche zu zelebrieren und mit seinen Köch:innen vor Ort über ihren Alltag, ihre Passion und ihr Leben zu reden und dabei ab und an nachzuwürzen!

