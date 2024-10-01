Goliath kommt zurück (1)Jetzt kostenlos streamen
Knight Rider
Folge 18: Goliath kommt zurück (1)
42 Min.Folge vom 01.10.2024Ab 12
Michael und "K.I.T.T." stehen vor einem nicht gerade ungefährlichen Problem: Der Schwerverbrecher Garthe konnte aus dem Gefängnis ausbrechen und ist nun auf Rachefeldzug, denn die beiden sind dafür verantwortlich, ihn hinter Gitter gebracht zu haben. Garthe schwört Vergeltung an der Foundation ...
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