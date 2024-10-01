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Knight Rider

Goliath kommt zurück (1)

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 18vom 01.10.2024
Goliath kommt zurück (1)

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Knight Rider

Folge 18: Goliath kommt zurück (1)

42 Min.Folge vom 01.10.2024Ab 12

Michael und "K.I.T.T." stehen vor einem nicht gerade ungefährlichen Problem: Der Schwerverbrecher Garthe konnte aus dem Gefängnis ausbrechen und ist nun auf Rachefeldzug, denn die beiden sind dafür verantwortlich, ihn hinter Gitter gebracht zu haben. Garthe schwört Vergeltung an der Foundation ...

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