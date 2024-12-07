Knight Rider im Stream: Alle Staffeln & ganze Folgen mit K.I.T.T. auf Joyn
Folge 16: Wettlauf mit dem Tod
46 Min.Folge vom 07.12.2024Ab 12
Aprils adoptierte Nichte, die kleine Becky, braucht dringend eine Knochenmarktransplantation. Wenn sie in den nächsten Stunden keine Hilfe bekommt, wird sie sterben. Allerdings kommt nur eine Person als potenzieller Spender in Frage: Julio Rodriguez. Der hat jedoch aktuell ganz andere Probleme, da er verdächtigt wird, einen Bandenführer getötet zu haben ...
