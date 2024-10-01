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Knight Rider

Gefährliches Spielzeug

NBCUniversalStaffel 2Folge 20vom 01.10.2024
Gefährliches Spielzeug

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Knight Rider

Folge 20: Gefährliches Spielzeug

46 Min.Folge vom 01.10.2024Ab 6

Cameron Zachary ist der Mann, der vor drei Jahren den Tod von Michael Long in Auftrag gegeben hat. Long ist nun als Michael Knight unterwegs und das scheint Cameron bei der Festnahme eines Verbrechers herausgefunden zu haben. Cameron schwört sich, Michaels Dasein nun ein für alle Mal zu zerstören. Mithilfe einer schönen Frau, die sich als bestohlene Spielzeugentwicklerin ausgibt, soll Michael in die Falle gelockt werden ...

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