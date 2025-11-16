Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
KochBar

Visionen & Hindernisse mit Gigi und Cachita

SAT.1Staffel 2Folge 6vom 16.11.2025
Visionen & Hindernisse mit Gigi und Cachita

Visionen & Hindernisse mit Gigi und CachitaJetzt kostenlos streamen

KochBar

Folge 6: Visionen & Hindernisse mit Gigi und Cachita

16 Min.Folge vom 16.11.2025Ab 6

Die Rapperinnen Gigi und Cachita feiern Erfolge und erzählen von bereits erfüllten Träumen. Dazu gibt es Breakfast-Burritos, ein Tanzduell und einen Karaoke-Showdown. Der krönende Abschluss der Staffel - mit Power, Beats und ganz viel Female Energy!

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

KochBar
SAT.1
KochBar

KochBar

Alle 2 Staffeln und Folgen