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Kommissar Rex

Wien sehen und sterben

SAT.1Staffel 11Folge 1vom 13.04.2026
Wien sehen und sterben

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Kommissar Rex

Folge 1: Wien sehen und sterben

89 Min.Folge vom 13.04.2026Ab 12

"Kommissar Rex" meldet sich zum Dienst und wird bei einem gefährlichen Sondereinsatz gebraucht: In einer Bar am Wiener Stephansdom sitzt ein zitternder Mann, denn unter ihm tickt eine Bombe. Rex' Schnüffeltest zeigt eindeutig: Der Sprengsatz ist echt. Ab hier übernimmt Rex' menschlicher Kollege Kommissar Max Steiner. Können die beiden eine Katastrophe verhindern?

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