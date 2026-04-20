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Kommissar Rex

Laib und Leben

SAT.1Staffel 11Folge 2vom 20.04.2026
Laib und Leben

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Kommissar Rex

Folge 2: Laib und Leben

89 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12

In Wien wird die Leiche eines bekannten Bäckers gefunden - im Ofen seiner Backstube. Rex und Max übernehmen die Ermittlungen, die ein Netzwerk aus Gier, Verrat und nachbarschaftlichen Konflikten enthüllen. Außerdem muss Max sich mit dem Wiederauftauchen seiner Ex Sarah und mit den Zukunftsplänen seiner Tochter Anna auseinandersetzen.

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