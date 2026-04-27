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Kommissar Rex

Galgenmännchen

SAT.1Staffel 11Folge 3vom 27.04.2026
Galgenmännchen

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Kommissar Rex

Folge 3: Galgenmännchen

89 Min.Folge vom 27.04.2026Ab 12

Die Direktorin der Wiener Staatsbibliothek wird tot im Prunksaal aufgefunden, umgeben von historischen Artefakten und rätselhaften Hinweisen. Max und sein Team müssen sich in die Welt mittelalterlicher Symbolik und Hexenmythen vorwagen. Rex beweist erneut seine Fähigkeiten als intelligentester Ermittlungshund und sensibler Begleiter.

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