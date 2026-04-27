Kommissar Rex
Folge 3: Galgenmännchen
89 Min.Folge vom 27.04.2026Ab 12
Die Direktorin der Wiener Staatsbibliothek wird tot im Prunksaal aufgefunden, umgeben von historischen Artefakten und rätselhaften Hinweisen. Max und sein Team müssen sich in die Welt mittelalterlicher Symbolik und Hexenmythen vorwagen. Rex beweist erneut seine Fähigkeiten als intelligentester Ermittlungshund und sensibler Begleiter.
Weitere Folgen in Staffel 11
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