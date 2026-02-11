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Kuchen oder Chaos - Das Backbattle der Reality-Stars

Scharfe Früchtchen im Backbattle: Kader Loth gegen Melody Haase

SAT.1Staffel 1Folge 1vom 11.02.2026
Scharfe Früchtchen im Backbattle: Kader Loth gegen Melody Haase

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Kuchen oder Chaos - Das Backbattle der Reality-Stars

Folge 1: Scharfe Früchtchen im Backbattle: Kader Loth gegen Melody Haase

46 Min.Folge vom 11.02.2026Ab 12

Unter dem Motto "Scharfes Früchtchen" liefern sich Kader Loth und Melody Haase ein explosives Backbattle. Zwischen scharfen Zutaten, spitzen Sprüchen und großen Egos eskaliert der Kampf um Teig, Timing und Temperament. Kader stichelt, Melody kontert - süß und scharf zugleich. Wer behält die Nerven und backt sich zum Sieg, und bei wem endet alles im Chaos?

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