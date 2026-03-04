Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mit Übermütig zur Kindheitstraum-Torte?: Aaron Königs gegen Lorik Bunjaku

SAT.1Staffel 1Folge 4vom 04.03.2026
Mit Übermütig zur Kindheitstraum-Torte?: Aaron Königs gegen Lorik Bunjaku

Folge 4: Mit Übermütig zur Kindheitstraum-Torte?: Aaron Königs gegen Lorik Bunjaku

46 Min.Folge vom 04.03.2026Ab 12

Aaron Königs und Lorik Bunjaku backen unter dem Motto "Kindheit auf dem Teller". Doch statt süßer Nostalgie herrscht Chaos: Pudding-Pannen, Tortenboden-Dramen und ständige Sticheleien. Beide kämpfen ohne Plan um Geschmack und Show, ein Totalschaden droht jederzeit. Wer serviert am Ende die bessere Torte - und wessen Ego zerbröselt? Die Entscheidung liegt beim Publikum.

SAT.1
