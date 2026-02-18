Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kuchen oder Chaos - Das Backbattle der Reality-Stars

Tortige Heimatliebe?: Matthias Mangiapane gegen Serkan Yavuz

SAT.1Staffel 1Folge 2vom 18.02.2026
Folge 2: Tortige Heimatliebe?: Matthias Mangiapane gegen Serkan Yavuz

48 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 12

"Süße Heimatgrüße" werden zum Schlachtfeld, als Hobbybäcker Matthias Mangiapane auf Back-Neuling Serkan Yavuz trifft. Matthias punktet mit Ehrgeiz und scharfer Zunge, Serkan mit Improvisation und Mut zum Risiko. Zwischen Rührschüssel, Knethaken und Reality-Ego stellt sich die Frage: Überzeugt am Ende Können oder Chaos?

