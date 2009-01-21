Küstenwache
Folge 15: Höllenfahrt
Es ist ein ungemütlicher Tag auf See. Das Meer ist aufgewühlt und die Wellen schlagen ungestüm gegen das Kontrollboot der Küstenwache. Dennoch will Bootsfrau Alex Johannson einen Tauchgang wagen. Eine Tonne scheint abgetrieben zu sein, und nun muss die Ursache dafür gefunden werden. Johannson lässt sich entschlossen ins Wasser fallen, und mit ihr verschwindet die Sicherungsleine in der Tiefe. Ungeduldig wartet Saskia Berg auf ein Zeichen der Bootsfrau. Doch es vergehen lange Minuten. Plötzlich ein heftiger Ruck an der Leine. Berg sucht die Oberfläche mit den Augen ab. Ist ihre Kollegin unerwartet in Gefahr geraten? Da schießt die Bootsfrau an die Oberfläche. Ihr Blick verrät blankes Entsetzen: An das lose Ende der Ankerkette ist eine Leiche gebunden.
