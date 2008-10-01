Küstenwache
Folge 2: Der kalte Tod
Es ist eisig kalt auf der Ostsee. Auf der Albatros II freut sich die Crew auf das Ende einer ereignislosen Patrouillenfahrt. Da erreicht das Schiff der Küstenwache eine Eilmeldung. Ein Schadstoffüberwachungsflugzeug hat einen Fischkutter ganz in ihrer Nähe geortet, der offenbar illegal Fremdstoffe in die See ablässt. Kapitän Ehlers handelt schnell, und schon bald befinden sich Saskia Berg und Unterbaur an Bord des verdächtigen Bootes. Tatsächlich erwischen sie Kapitän Börnsen dabei, wie dieser durch ein Schott unter Deck eine milchige Flüssigkeit aus diversen Kanistern ins Wasser entleert. Aber der alte Fischer lässt sich von den Aufforderungen der beiden Beamten nicht abschrecken, und schließlich kommt es zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen dem aggressiven Mann und der wachhabenden Offizierin. Nach dem Vorfall auf seinem Kutter wird Börnsen festgenommen. Hannes, sein Sohn, und dessen Freundin Anna begleiten ihn auf die Albatros II. Ihnen wird allerdings eine separate Kammer zugewiesen, während Börnsen sich bei Kapitän Ehlers und Saskia Berg für seine Taten rechtfertigen muss. Doch der Fischer schweigt hartnäckig, was die Rage bei Berg nur noch steigert. Als Ehlers wegen einer plötzlichen Rauchentwicklung eilig an Deck gerufen wird, unterbricht er das Verhör. Zurück bleibt Berg mit Börnsen. Als Kapitän Ehlers jedoch in die Kammer zurückkehrt, ist der Mann tot. Aber wo war Saskia Berg? Die Wachhabende beteuert, einen Hilferuf aus dem Inneren des Schiffs vernommen zu haben und ließ Börnsen, entgegen aller Vorschriften, kurzzeitig allein. Zwar glauben Kapitän Ehlers und der Rest der Crew ihrer Aussage, dennoch droht Saskia Berg eine Suspendierung, zumal sich bald feststellen lässt, dass Börnsen ermordet wurde - vergiftet mit derselben Flüssigkeit, die er zuvor in der Ostsee entsorgte. Hannes und Anna sind schockiert, weisen vehement jede Schuld von sich und belasten im Gegenzug Berg.
