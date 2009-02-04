Küstenwache
Folge 17: Verrat
Ein dringender Notruf erreicht die Albatros II. Über Funk ertönt das schnelle Atmen des Anrufers, Rufe - dann Rauschen. Offenbar sind auf der Jacht von Klaus Reichmann zwei maskierte Männer. Der Unternehmer schafft es noch schnell, seine Position auf See durchzugeben, dann bricht der Kontakt ab. Die Crew zögert nicht lange. Saskia Berg und Kai Norge eilen mit dem Kontrollboot über die raue See. Doch die Maskierten haben Klaus Reichmann bereits in ihrer Gewalt. Als dessen Jacht endlich in Sichtweite ist, erkennen die Beamten, wie der Unternehmer in einem beiliegenden Motorboot verschleppt werden soll. Dann fallen unvermittelt Schüsse. Sie verfehlen knapp Berg und Norge. Letzterer reagiert prompt und greift ebenfalls zur Waffe. Getroffen sinkt einer der maskierten Männer zu Boden. Doch die zweite Person kann mit Klaus Reichmann als Geisel entkommen.
