Küstenwache
Folge 7: Vendetta
44 Min.Folge vom 12.11.2008Ab 12
Seit einigen Tagen quält Kapitän Ehlers ein ungutes Gefühl. Auf der Straße wurde er von einem Mann angesprochen, dessen Gesicht dem Kapitän auch nach Jahren noch in Erinnerung ist. Ehlers hatte Robert Keith damals eines brutalen Mordes überführen können. Dessen kleine Tochter Sandra musste miterleben, wie ihr Vater seine eigene Frau niederschlug.
