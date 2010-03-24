Küstenwache
Folge 21: Alte Wunden
Kapitän Thure Sander übernimmt abermals in Vertretung für Kapitän Ehlers das Kommando auf der "Albatros II". Er freut sich auf die Einsatztage auf See, vor allem aber genießt er es, seiner Freundin Saskia Berg länger als gewöhnlich nahe sein zu können. Doch es bleibt ihm kaum Zeit, seinen Gefühlen nachzugehen, denn ein Mann wurde gesichtet, der hilflos in der Ostsee treibt. Die Crew leitet eine sofortige Bergung ein, die sich aber als schwierig erweist, denn der Mann wehrt sich mit Gewalt gegen seine Rettung. Völlig außer sich schlägt er auf Sanitäter Kai Norge ein. Sander kann ihn kaum daran hindern, wieder über Bord zu springen. Ein Schuss lässt den Mann plötzlich erstarren. Wachhabende Berg hat einen Warnschuss abgegeben, um die Situation wieder unter Kontrolle zu bekommen. Ungläubig starrt der Fremde sie an: "Saskia?" Berg selber ist überrascht, in dem Fremden ihren früheren Lebenspartner Victor Weisshaus wiederzuerkennen. Vor acht Jahren hatte sie sich von ihm getrennt und seither keinen Kontakt mehr zu ihm gehabt. Sie schafft es, den aufgeregten Mann zu beruhigen und den Grund für seine Erregung zu erfahren: Weisshaus' Frau Ilsa ist bei einem gemeinsamen Segelausflug in der Nacht über Bord gegangen. Kapitän Sander leitet eine sofortige Suche nach der Vermissten ein. Doch Berg muss Weisshaus ehrlicherweise gestehen, dass die Chancen, Ilsa lebend zu bergen, sehr gering sind. Zu dem Unglück kam es, als die Mietyacht des Ehepaares von einem Boot gerammt wurde. Victor war zu diesem Zeitpunkt unter Deck. Bei dem Versuch, seine Frau zu retten, ging er selbst über Bord.
