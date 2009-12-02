Küstenwache
Folge 7: Russisches Roulette
Die "Albatros II" der Küstenwache unter Kapitän Ehlers macht auf ihrer Kontrollfahrt langsame Fahrt. Mit an Bord ist ausnahmsweise Ben Asmus. Der Computerspezialist installiert neue Software und freut sich, als er vom Kapitän zu einem Einsatz mitgenommen wird. Sie wollen eine Yacht kontrollieren, auf der Jugendliche offensichtlich mit einer Pistole herum ballern. Tatsächlich vertreiben sich Mick, Svenja, Hendrik und Timo die Zeit mit einem gefährlichen Spiel: Russisches Roulette. Asmus ist entsetzt, als er seinen eigenen Neffen an Bord antrifft, und will Timo gleich zur Rede stellen. Doch da Mick geistesgegenwärtig die Pistole ins Meer hat fallen lassen, kann die Küstenwache in dieser Hinsicht wenig ausrichten. Allerdings müssen die vier einen Alkoholtest über sich ergehen lassen. Kapitän Ehlers entscheidet daraufhin, die Yacht zurück nach Neustadt bringen zu lassen. Timo ist sauer, dass es ausgerechnet sein Onkel war, der ihnen den Trip verdorben hat. Zumal die anderen ihn deswegen nun unter Druck setzen. Mick verlangt von ihm, eine neue Pistole zu besorgen. Asmus hält nichts von Timos Clique, doch er kommt nicht an ihn ran. Seine Besorgnis scheint berechtigt, denn am nächsten Tag wird Mick tot aufgefunden - mit einer Kugel im Kopf. Offen-sichtlich ist er Opfer des gefährlichen Spiels geworden. Hendrik, Svenja und Timo geben sich gegenseitig Alibis. Allerdings ist die Waffe spurlos verschwunden, und die kriminaltechnischen Untersuchungen ergeben, dass sich Mick unmöglich selbst erschossen haben kann. Nun muss die Küstenwache wegen Mord ermitteln. Für Asmus' Neffen wird die Lage immer brenzliger. Er glaubt an Timos Unschuld. Kapitän Ehlers erlaubt ihm jedoch nicht, in diesem Fall zu ermitteln. Immer mehr Indizien sprechen gegen Timo. Asmus braucht unbedingt neue Beweise, aber sein Neffe will mit ihm nichts mehr zu tun haben und handelt auf eigene Faust.
