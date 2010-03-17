Morsezeichen aus dem JenseitsJetzt kostenlos streamen
Küstenwache
Folge 20: Morsezeichen aus dem Jenseits
Ein dringender Notruf von einer Segelyacht erreicht die Crew der "Albatros II" auf der Brücke: "Die wollen mich umbringen!" brüllt ein Mann in das Funkgerät. Dann bricht der Kontakt ab. Alarmiert nimmt das Schiff der Küstenwache Kurs auf die Yacht. Als Kapitän Ehlers und sein Team die entsprechende Position erreichen, bietet sich ihnen ein Bild des Grauens: etliche Wrackteile treiben auf der Wasseroberfläche und deuten darauf, dass hier eine Explosion statt gefunden hat. Gerade noch rechtzeitig kann die Crew einen schwer verletzten Mann aus dem Wasser ziehen - Bernhard Wolf, der Eigner der zerstörten Yacht. Wolf wird sofort ins Krankenhaus gebracht, doch sein Zustand ist kritisch. Die Ärzte können seiner Frau Anna keine Hoffnung machen. Wolf wird aller Voraussicht nach nicht wieder aus dem Koma erwachen. Inzwischen ermittelt die Küstenwache unter Hochdruck. Wer könnte ein Motiv gehabt haben, den ehemaligen Offizier der Bundesmarine zu töten? Anna Wolf kann sich den grausamen Anschlag auf ihren Mann nicht erklären. Allerdings hatte sie kurz vor dem Auslaufen der Yacht einen Streit zwischen ihrem Mann und einem Unbekannten beobachtet.
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick