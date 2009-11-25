Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Küstenwache

Bittere Wahrheit

KultKrimiStaffel 13Folge 6vom 25.11.2009
Bittere Wahrheit

Bittere WahrheitJetzt kostenlos streamen

Küstenwache

Folge 6: Bittere Wahrheit

44 Min.Folge vom 25.11.2009Ab 12

Eine Einbruchserie hält die Ostseeküste in Atem: Fast wöchentlich werden Yachten in ihren Winterlagern aufgebrochen, und dabei kommen wertvolles Zubehör und technisches Gerät abhanden. Die Landespolizei fahndete bisher erfolglos nach den Serientätern und bittet die Küstenwache um Mithilfe. Wenig später bringt die Albatros II auf der Ostsee eine verlassene Motoryacht auf. Ihr Besitzer, Bootshändler Ole Reuter aus Neustadt, wird kurz darauf tot und mit einer schweren Kopfwunde aus dem Wasser gefischt - alles deutet auf ein Verbrechen hin.

Weitere Folgen in Staffel 13

Alle Staffeln im Überblick

Küstenwache
KultKrimi
Küstenwache

Küstenwache

Alle 17 Staffeln und Folgen