Küstenwache
Folge 5: Verhängnis
Auf hoher See bringt ein Fischernetz einen grausigen Fang: Eine junge Frau, die Opfer eines Gewaltverbrechens wurde und mit einem Anker beschwert und versenkt worden ist. Über einen Abgleich mit den Vermisstenanzeigen ist die Identität der jungen Frau schnell ermittelt: Isabelle Wiede, deren Eltern schon vor vielen Jahren bei einem Autounfall ums Leben gekommen sind. Das Opfer betrieb seit zwei Jahren gemeinsam mit ihrer Freundin Corinna Lind einen Drachenverleih. Die Küstenwache ermittelt, dass der Drachenverleih schon längst nicht mehr lukrativ läuft. Isabelle hatte deshalb vor einigen Monaten beim Yachthandel Flemming als Praktikantin angefangen vermittelt durch Peter Flemming, den Junior der Firma, mit dem sie bis vor wenigen Wochen liiert war. Wie sich herausstellt, war auch Corinna sehr an Peter interessiert. Fühlte Corinna sich von Isabelle beruflich im Stich gelassen, oder hat sie ihre Freundin vielleicht aus Eifersucht ermordet? Kapitän Ehlers sucht den Yachthandel Flemming auf. Der alte Familienbetrieb wird vom Patriarchen Gerd Flemming mit harter Hand geführt. Besonders sein Sohn Peter leidet sehr darunter: Er muss mit ansehen, wie ausgerechnet sein alter Freund Constantin Röger von Gerd Flemming protegiert wird, während Peter selbst von seinem Vater nur demütigende Worte erfährt. Und nun gerät er auch noch in Verdacht, Isabelle aus Wut über die Trennung umgebracht zu haben. Tatsächlich spricht vieles gegen ihn, aber ausgerechnet Constantin gibt ihm ein Alibi. Es mehren sich jedoch bald die Hinweise darauf, dass Peter anscheinend nicht der einzige Mann in Isabelles Leben war. Dafür spricht die Schlüsselkarte eines Apartments, das sie anscheinend mehrere Wochen als Zweitwohnung genutzt hat. Doch es ist leer geräumt. Wollte jemand absichtlich Spuren verwischen? Der Bürge für das Apartment ist schnell identifiziert: Es ist Constantin Röger, Gerd Flemmings rechte Hand. Alles deutet nun darauf hin, dass er der geheimnisvolle Mann an Isabelles Seite war.
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick