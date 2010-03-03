Gefährliche EnthüllungJetzt kostenlos streamen
Küstenwache
Folge 18: Gefährliche Enthüllung
Ein sonniger Tag auf der Ostsee. Auf einem alten Schoner feiert die Jugend-mannschaft des Segelclubs Timmendorf mit Eltern und Freunden ihr erfolgreiches Saisonende. Die Stimmung an Bord ist ausgelassen, nur die 17-jährige Hanna Jonas, das Vorzeigetalent des Clubs, wirkt merkwürdig bedrückt. Küstenwachen-mitglied Ben Asmus ist ebenfalls an Bord. Er wurde von Hannas Freundin Lara Holgersen eingeladen und genießt die Party auf See. Doch dann beobachtet er zufällig einen Streit zwischen Hanna und dem gutaussehenden Segeltrainer Sven Friedrichs. Wenig später überrascht Asmus das Mädchen unter Deck: Hanna hält den toten Friedrichs in ihren Armen, an ihren Händen klebt Blut. Die Küstenwache nimmt die Ermittlungen auf. Alles deutet auf Hanna als Täterin hin. Sie war mit Friedrichs unter Deck verabredet, und offenbar war das junge Mädchen ziemlich verliebt in ihren Trainer. Leider steht Lara unter Schock und kann zunächst nicht vernommen werden. Schnell rückt aber auch Lara Holgersen in den Fokus der Ermittlungen. Ben Asmus will seiner Freundin helfen und bringt sich damit in eine heikle Lage. Seine Kollegen bekommen Zweifel daran, ob er Berufliches und Privates wirklich trennen kann. Ganz Unrecht haben sie mit ihren Bedenken nicht. Lara ist nicht nur attraktiv, sondern weiß auch ganz genau, wie sie Asmus um den Finger wickeln kann. Die genauen Untersuchungen des möglichen Tathergangs ergeben schließlich, dass der Täter Linkshänder sein muss. Kapitän Ehlers lässt noch einmal die Personen im näheren Umfeld von Friedrichs überprüfen. Asmus ist entsetzt, dass ausgerechnet Lara Linkshänderin ist.
