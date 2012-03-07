Zum Inhalt springenBarrierefrei
Küstenwache

Die Bernsteinhexe

Staffel 15Folge 23vom 07.03.2012
Die Bernsteinhexe

Die BernsteinhexeJetzt kostenlos streamen

Küstenwache

Folge 23: Die Bernsteinhexe

44 Min.Folge vom 07.03.2012Ab 12

Hermann Kleinwald, ehemaliger Gefängnispsychologe und begeisterter Schatzsucher, hat sein Hobby zum Beruf gemacht. Er sucht mit seinem Freund Meinhard Köster den legendären Schatz der Bernsteinhexe. Eines Nachts zieht er ein großes Bündel Bernstein an Bord, das jedoch kurze Zeit später explodiert. Kleinwald stirbt an den ausströmenden tödlichen Dämpfen. Die Küstenwache empfängt einen Notruf. Doch als sie am Unglücksort eintrifft, ist Kleinwald schon tot. Köster ist schwer verletzt und wird ins Neustädter Krankenhaus gebracht.

