KultKrimiStaffel 17Folge 12vom 10.11.2015
Rocco Wolf trainiert unter Wasser einen spektakulären Entfesselungstrick. Doch diesmal kann er sich nicht selbst befreien. Sein Freund und Partner Ewald muss rasch handeln, um ihn zu retten. Er schafft es in letzter Sekunde, doch bleibt dann selbst verschollen. Erst später realisiert Rocco, dass sein gefährlicher Trick offenbar Ewald das Leben gekostet hat. Offenbar wurde die Zwangsjacke des Magiers manipuliert. Während Rettungsmannschaften das Seegebiet nach dem Vermissten absuchen, bewahrheitet sich ein schlimmer Verdacht: Hätte ihm Ewald nicht geholfen, wäre der Entfesselungskünstler jämmerlich ertrunken. Aber wer hätte ihn umbringen wollen?

