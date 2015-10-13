Ein Mann für gewisse StundenJetzt kostenlos streamen
Küstenwache
Folge 8: Ein Mann für gewisse Stunden
Die Küstenwache kontrolliert eine führerlose Yacht. Unter Deck findet sie die Leiche von Daniel Korthaus, der für die Escort-Agentur von Sarah Ahrends arbeitete. Angeblich vermittelt die Agentur Begleiter für Freizeit und Events. Der Leichenfund bringt die wohlhabende Margarete von Benten in Schwierigkeiten. Ihr romantischer Ausflug auf der Ostsee fand hinter dem Rücken ihres Ehemannes statt. Agenturinhaberin Sarah Ahrends weist nachdrücklich darauf hin, dass weitergehende Dienste an den Kundinnen nicht zum Angebot der Agentur gehörten. Ob ihr Angestellter eine Affäre mit Frau von Benten hatte, könne sie demnach nicht sagen, jedoch auch nicht ausdrücklich ausschließen.
