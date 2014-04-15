Küstenwache
Folge 2: Gefährlicher Beifang
Hain "Matjes" Gröger hat sich gut gerüstet für seinen großen Auftritt im Internet. Das alljährliche Fischfest von Holstein steht bevor, und Gröger will diesmal unbedingt die begehrte Fischkrone für das beste Fischbrötchen der deutschen Ostseeküste gewinnen. Dafür soll Finn Jorkson in seinem Videoblog ordentlich Werbung machen. Der junge Blogger legt viel Ehrgeiz an den Tag. Grögers Tochter Tine unterstützt ihren Vater, auch wenn "Matjes" oft sehr aufbrausend ist und sie den Wettbewerb eigentlich albern findet. Doch Tine und Finn sind seit einigen Wochen ein Paar, und so können beide viel Zeit miteinander verbringen. Auf seinem Kutter bereitet sich Gröger auf eine Videoaufzeichnung vor.
