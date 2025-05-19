KURDS IM OHR
Folge 2: "Ich hau dich"
11 Min.Folge vom 19.05.2025Ab 6
Auf Yosh wartet ein Tag im Paradies – in Spreitenbach. Dort ist nämlich die Sammelstelle «Recycling Paradies», die Entsorgungen aller Art anbietet. Gemeinsam mit Gilmar, dem ehemaligen Mitbewohner der Jungs, hat sich Sero einen ganz besonderen Tag für Yosh ausgedacht. Finde heraus wie Yosh beinahe kassiert hätte und was dich erwartet, wenn du ihm auf dem Dance-Floor begegnest.
