KURDS IM OHR
Folge 1: Sero for Safer-Sex
11 Min.Folge vom 12.05.2025Ab 12
Sero muss ran – und zwar Undercover. In einer Fokusgruppe soll er ein neues Kondom testen und bewerten. Was die anderen Teilnehmer:innen nicht wissen: Yosh und Ramin funken ihm live peinliche Anweisungen ins Ohr. Fremdscham? Safe. Mehr Safer-Sex in der Schweiz? Auch. Willkommen zum wohl unangenehmsten Produkttest aller Zeiten.
