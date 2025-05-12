Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sero for Safer-Sex

ProSiebenStaffel 2Folge 1vom 12.05.2025
Sero for Safer-Sex

Folge 1: Sero for Safer-Sex

11 Min.Folge vom 12.05.2025Ab 12

Sero muss ran – und zwar Undercover. In einer Fokusgruppe soll er ein neues Kondom testen und bewerten. Was die anderen Teilnehmer:innen nicht wissen: Yosh und Ramin funken ihm live peinliche Anweisungen ins Ohr. Fremdscham? Safe. Mehr Safer-Sex in der Schweiz? Auch. Willkommen zum wohl unangenehmsten Produkttest aller Zeiten.

ProSieben
