Baba Shrimps feat. DJ SeroJetzt kostenlos streamen
KURDS IM OHR
Folge 5: Baba Shrimps feat. DJ Sero
11 Min.Folge vom 09.06.2025Ab 6
Was haben Sero und Indie-Pop gemeinsam? Genau – nicht besonders viel. Und genau deshalb schicken Yosh und Cenk ihn ins eiskalte Wasser: Ein seriöses Interview mit der Schweizer Erfolgsband Baba Shrimps. Doch statt über Hits und Harmonien geht es plötzlich um DJ Sero und seine ganz speziellen Remixes. Fremdscham? Garantiert. In dieser Folge platzen nicht nur Träume, sondern fast das ganze Interview.
