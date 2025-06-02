Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
KURDS IM OHR

Wohnst du noch oder schämst du schon?

ProSiebenStaffel 2Folge 4vom 02.06.2025
Wohnst du noch oder schämst du schon?

Wohnst du noch oder schämst du schon?Jetzt kostenlos streamen

KURDS IM OHR

Folge 4: Wohnst du noch oder schämst du schon?

11 Min.Folge vom 02.06.2025Ab 6

Yosh wird zum zwielichtigen Fake-Makler wider Willen. Mitten in Zürich führt er Interessent:innen durch eine vermeintlich ganz normale Wohnungsbesichtigung. Was sie nicht wissen: Sero und Cisa flüstern ihm alle zu erfüllenden Bedingungen für ein Mietverhältnis ins Ohr – Nebenkosten und Cringe sind inklusive.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

KURDS IM OHR
ProSieben
KURDS IM OHR

KURDS IM OHR

Alle 2 Staffeln und Folgen