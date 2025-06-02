Wohnst du noch oder schämst du schon?Jetzt kostenlos streamen
KURDS IM OHR
Folge 4: Wohnst du noch oder schämst du schon?
11 Min.Folge vom 02.06.2025Ab 6
Yosh wird zum zwielichtigen Fake-Makler wider Willen. Mitten in Zürich führt er Interessent:innen durch eine vermeintlich ganz normale Wohnungsbesichtigung. Was sie nicht wissen: Sero und Cisa flüstern ihm alle zu erfüllenden Bedingungen für ein Mietverhältnis ins Ohr – Nebenkosten und Cringe sind inklusive.
