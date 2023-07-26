Zu Besuch bei einem Falkner in der Region LocarnoJetzt kostenlos streamen
landuf, landab
Folge 3: Zu Besuch bei einem Falkner in der Region Locarno
16 Min.Folge vom 26.07.2023Ab 6
Diese Woche ist Nicole in der Region Locarno unterwegs. Mit dabei: Ein Downhill-Handbiker, ein motivierter Reisanbauer sowie ein Falkner, welcher bereits als Kind schon wusste, dass er mal mit Greifvögeln arbeiten möchte.
