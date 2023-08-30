Zu Besuch bei einer Bauernfamilie und einem Käser im SarneraatalJetzt kostenlos streamen
landuf, landab
Folge 8: Zu Besuch bei einer Bauernfamilie und einem Käser im Sarneraatal
16 Min.Folge vom 30.08.2023Ab 6
Diese Woche ist Nicole im Sarneraatal unterwegs. Mit dabei: ein leidenschaftlicher Käser, eine Bauernfamilie mit Hochlandrinder sowie 30 Wägbuiär, welche auf dem Wanderweg am Werken sind.
