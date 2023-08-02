Hunde, Biker und ein Food-Tüftler: Unterwegs im Züri Oberland Jetzt kostenlos streamen
landuf, landab
Folge 4: Hunde, Biker und ein Food-Tüftler: Unterwegs im Züri Oberland
16 Min.Folge vom 02.08.2023Ab 6
Diese Woche ist Nicole im Züri Oberland unterwegs. Mit dabei: ein Food-Tüftler mit Vollbart und Lederschürze, beeindruckende Hunde sowie eine passionierte Biker-Gruppe, welche sich um den Bau sowie um den Unterhalt vom Bachtel-Trail kümmert.
