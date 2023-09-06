Region Blatten bei Naters: Massaschlucht und Bio-LandwirtschaftJetzt kostenlos streamen
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Folge 9: Region Blatten bei Naters: Massaschlucht und Bio-Landwirtschaft
16 Min.Folge vom 06.09.2023Ab 6
Diese Woche ist Nicole in Blatten bei Naters unterwegs. Mit dabei: ein Bergführer bei der Massaschlucht, 100 Eringer Kühe mit einer Hirtin aus Portugal sowie eine Bio-Landwirtin, welche das traditionelle Bewässern noch heute ausübt.
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