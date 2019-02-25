Die Show vom 25. Februrar 2019Jetzt kostenlos streamen
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf
Folge 2: Die Show vom 25. Februrar 2019
47 Min.Folge vom 25.02.2019Ab 12
Es wird kulturell bei "Late Night Berlin"! Im Namen von ProSieben wurde Klaas samt Team auf die Weinmesse geschickt, was natürlich nichts anderes als höchst seriös, geschmackvoll und in keinster Weise in einem Vollsuff geendet hat.
