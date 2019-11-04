Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Show vom 4. November 2019

ProSiebenStaffel 2019Folge 21vom 04.11.2019
Folge 21: Die Show vom 4. November 2019

55 Min.Folge vom 04.11.2019Ab 12

Endlich wurde der langersehnte mythenumrankte Podcast Prank mit Barbara Schöneberger(s Stimme) der Öffentlichkeit präsentiert, Klaas versucht Adel Tawil allerlei nützliche Dinge im eBay Kleinanzeigen Karaoke anzudrehen, während Trettmann und Alli Neumann mit "Zeit steht" die Bühne besingen und Niemand Geringeres als Fahri Yardim sucht unaufdringlich, aber bestimmt im LNB-Studio sein Glück.

