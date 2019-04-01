Die Show vom 01 April 2019Jetzt kostenlos streamen
Late Night Berlin - mit Klaas Heufer-Umlauf
Folge 7: Die Show vom 01 April 2019
44 Min.Folge vom 01.04.2019Ab 12
Im Zeichen des 1. Aprils haben wir eine ironische Doku über den ironischsten Menschen der Welt, einen ungewohnt pöbeligen Kai Pflaume zu Gast und einen Joko Winterscheidt, der sich selbst anruft und in den Wahnsinn treibt. Da hilft nur noch musikalischer Beistand von Dendemann!
Weitere Folgen in Staffel 2019
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick