Folge 10: Reise durch die Welten

41 Min.Ab 12

Lizzie begegnet an der Salvatore School einem geheimnisvollen Flaschengeist namens Ablah, der ihr jeden Wunsch im Handumdrehen erfüllen kann. Weil sie wütend auf Hope ist, ergreift sie die Gelegenheit, ihre Rivalin ein für alle Mal loszuwerden. Doch jeder Wunsch, den Lizzie äußert, um Hope aus ihrem Leben zu verbannen, hält eine neue böse Überraschung für sie bereit.

