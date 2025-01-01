Legacies
Folge 4: Hope ist kein Idol
41 Min.Ab 16
Die Mystic Falls Highschool meldet zwei Schülerinnen als vermisst. Um mehr über deren Verschwinden herauszufinden und die Existenz übernatürlicher Wesen zu vertuschen, schlägt Alaric einen Schüleraustausch vor, wofür er einige Freiwillige sucht. Lizzie, MG, Kaleb, Hope und Landon gehen der Sache auf den Grund und erleben dabei eine böse Überraschung. Rafael ist zurück an der Salvatore School. Er freundet sich mit Josie an, was nicht bei all seinen Mitschülern gut ankommt.
