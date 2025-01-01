Zum Inhalt springenBarrierefrei
Legacies

WarnerStaffel 1Folge 16
Folge 16: Es gibt immer ein Schlupfloch

41 Min.Ab 12

Während sich Alaric und Dorian endlich versöhnt haben, erwartet Hope und ihre Freunde eine böse Überraschung: Triad Industries ist es gelungen, die Salvatore School einzunehmen und ihre übernatürlichen Fähigkeiten außer Kraft zu setzen. Auf der Suche nach dem verschwundenen Kelch, einem magischen Artefakt, ist ihnen jedes Mittel recht. Doch so leicht geben sich die Schüler nicht geschlagen.

