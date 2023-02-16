Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen live - Der Kultanwalt am Telefon

SAT.1 GOLDStaffel 2023Folge 1vom 16.02.2023
Folge 1: Heiratsschwindel, Versicherungstricks und Fahrerflucht

112 Min.Folge vom 16.02.2023Ab 12

"Lenßen live - Der Kultanwalt am Telefon" kehrt mit einer neuen Staffel zurück. Ingo Lenßen berät die Zuschauer live am Telefon zu den absurdesten und verzwicktesten Rechtsfragen und gibt dabei auch seine persönliche Einschätzung ab. Wieder mit dabei: Social Media-Experte Kevin Körber, der die Sendungen vor allem auf Twitter mit begleitet.

