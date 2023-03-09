Zum Inhalt springenBarrierefrei
Toxische Sprays und ein Tatverdacht von sexuellen Missbrauch

SAT.1 GOLDStaffel 2023Folge 4vom 09.03.2023
104 Min.Folge vom 09.03.2023Ab 12

Eine Betroffene beschreibt den unglaublichen Fall einer Vergiftung durch toxische Sprays. Außerdem steht ein Tatverdacht von sexuellen Missbrauch im Raum. Kann Kultanwalt Ingo Lenßen hier helfen?

