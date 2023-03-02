Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen live - Der Kultanwalt am Telefon

Tierisch genervt, fataler Autokauf und ein Leichnam ist verschwunden

SAT.1 GOLDStaffel 2023Folge 3vom 02.03.2023
Tierisch genervt, fataler Autokauf und ein Leichnam ist verschwunden

Folge 3: Tierisch genervt, fataler Autokauf und ein Leichnam ist verschwunden

107 Min.Folge vom 02.03.2023Ab 12

Kultanwalt Ingo Lenßen beantwortet Ihre Rechtsfragen. In einem Fall ist eine Nachbarin tierisch genervt von Katzen. Ein Autokäufer wird dreist über den Tisch gezogen und ein Anrufer berichtet von dem unglaublichen Fakt eines verschwundenen Leichnams.

