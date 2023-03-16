Ein nervender Kakadu und ein brisanter Fall von AktbildernJetzt kostenlos streamen
Lenßen live - Der Kultanwalt am Telefon
Folge 5: Ein nervender Kakadu und ein brisanter Fall von Aktbildern
111 Min.Folge vom 16.03.2023Ab 12
Heute hat Kultanwalt Ingo Lenßen Anrufer zu folgenden Themen in der Leitung: Ein Kakadu nervt den Nachbarn, eine Anruferin erkundigt sich nach Einträgen in Akten von Polizei und Gericht. Außerdem geht es um einen brisanten Fall von Aktbildern.
