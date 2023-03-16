Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen live - Der Kultanwalt am Telefon

Ein nervender Kakadu und ein brisanter Fall von Aktbildern

SAT.1 GOLDStaffel 2023Folge 5vom 16.03.2023
111 Min.Folge vom 16.03.2023Ab 12

Heute hat Kultanwalt Ingo Lenßen Anrufer zu folgenden Themen in der Leitung: Ein Kakadu nervt den Nachbarn, eine Anruferin erkundigt sich nach Einträgen in Akten von Polizei und Gericht. Außerdem geht es um einen brisanten Fall von Aktbildern.

SAT.1 GOLD
