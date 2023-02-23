Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen live - Der Kultanwalt am Telefon

Erpressung, Autounfall und Nachbarstreit

SAT.1 GOLDStaffel 2023Folge 2vom 23.02.2023
Erpressung, Autounfall und Nachbarstreit

Erpressung, Autounfall und NachbarstreitJetzt kostenlos streamen

Lenßen live - Der Kultanwalt am Telefon

Folge 2: Erpressung, Autounfall und Nachbarstreit

110 Min.Folge vom 23.02.2023Ab 12

Es geht in die zweite Woche bei "Lenßen live - Der Kultanwalt am Telefon"! In seiner persönlichen Recht-Stunde berät Anwalt Ingo Lenßen Menschen zu Fragen aus dem Alltag haben, die einen rechtlichen Hintergrund haben. Wer hat Schuld, wenn das parkende Motorrad umkippt und ein weiteres Fahrzeug beschädigt, das Auto beim Ausweichen eines Linienbusses zerkratzt wird oder eine Person aus Verzweiflung Opfer einer Erpressung wird? Anwalt Ingo Lenßen gibt Rat!

Weitere Folgen in Staffel 2023

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen live - Der Kultanwalt am Telefon
SAT.1 GOLD
Lenßen live - Der Kultanwalt am Telefon

Lenßen live - Der Kultanwalt am Telefon

Alle 1 Staffeln und Folgen