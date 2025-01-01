Lenßen & Partner
Folge 22: Verheiratet mit einer Toten
22 Min.Ab 12
Linda Kern glaubte vor wenigen Monaten noch an ihre Beziehung zu Paul Schmaler - Hals über Kopf hatte sie sich in den Piloten verliebt. Doch dann verschwindet er mit ihrem Geld, und Linda ist sich sicher, das Opfer eines Betrügers geworden zu sein. Völlig unerwartet tritt der smarte Paul nun wieder in ihr Leben: Er gesteht ihr seine ewige Liebe und offenbart ihr einen Plan ...
