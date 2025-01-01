Lenßen & Partner
Folge 18: Horror auf dem Campingplatz
22 Min.Ab 12
Auf Hanno Liebknechts Campingplatz wurde wiederholt randaliert und Feuer gelegt - jetzt hat er Angst, seine Dauercamper zu verlieren. Der erste Verdacht der Ermittler richtet sich gegen den Campingplatzwächter Alfons Quick, der offenbar Spielschulden hat. Eine andere Spur führt zum Besitzer des Grundstücks, auf dem sich der Campingplatz befindet ...
