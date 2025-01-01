Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Dreckiges Geheimnis

SAT.1Staffel 2Folge 8
Dreckiges Geheimnis

Lenßen & Partner

Folge 8: Dreckiges Geheimnis

22 Min.Ab 12

Annabel Müller misstraut ihrem Ehemann Jürgen - Lenßen & Partner sollen herauszufinden, ob er fremdgeht. Die Ermittlungen ergeben, dass er neben seinem Job als Vertreter diversen anderen Nebentätigkeiten nachgeht, u. a. arbeitet er als Callboy. Mit diesen Ergebnissen konfrontiert, gesteht Jürgen Müller, in finanziellen Schwierigkeiten zu sein ...

