Lenßen & Partner
Folge 13: Die vertauschte Ehefrau
23 Min.Ab 12
Heiner Krumm versteht nicht, warum sich seine Frau Marion plötzlich völlig verändert hat: Sie trinkt, kann mit dem ehemals gemeinsamen Hobby Fußball nichts mehr anfangen und verweigert sich Heiner. Lenßen und Partner beobachten Marion in einer Bar mit einem anderen Mann und beim Kauf und Konsum von starken Beruhigungsmitteln. Dann entdecken sie die Frau in einem Ferienhaus mit einer unbekannten Frau, die sie umarmt und küsst ...
